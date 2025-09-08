AIの勢いはとどまるところを知りません。データがすべてを物語っています：マーケターの42%がすでにサードパティのAIまたは自動入札ソリューションを活用しており 、さらに49%が導入計画を立てています 。この利用の拡大は、ブランドマーケターがAIツールがもたらす日常業務の迅速化、予算効率の向上、キャンペーンパフォーマンスの向上といった真の価値を認識していることを示しています。

しかし、AIの導入は、従来のデジタル広告のルールを書き換えることにつながります 。そして、それこそが「2025 DV Global Insights：AI、オートメーション、そしてデジタル広告の未来」で探求しているテーマです 。

本レポートの内容：

当社の調査データが示す、AI時代のマーケターが優先すべき事項。

デジタルキャンペーンにおけるAIの活用トレンド、AIがもたらす効率化の見通し、そしてマーケターが直面する新たな課題 。

マーケターがAIを活用してROIを最大化し、業務を効率化することで、AIがますます浸透する環境において競争力を維持するための具体的な施策。

レポートの全文を今すぐダウンロードして、ご確認ください。