ウォールドガーデン環境におけるキャンペーン成果を測定するためのフレームワーク

プラットフォームやエコシステムが多様化している現代において、独立した第三者による検証と透明性は、もはや単に「あれば望ましい」ものではありません。特に、ソーシャルメディアキャンペーンが本当に目標を達成しているのかを見極めるためには、不可欠な要素となっています。実際に、EMARKETERが2024年に実施した調査によると、米国におけるマーケターの約半数が、ウォールドガーデンを横断して機能する第三者計測プロバイダーを利用し、計測戦略を改善する計画を立てています。

ウォールドガーデン内でのキャンペーン成果を評価する上で、透明性は最も重要な指標の一つです。では透明性を確保するためにはどうすれば良いのか？そのためには、まずキャンペーンの成果をきちんと検証できる方法を確立し、さらに異なるプラットフォームパフォーマンスを中立的にに評価・分析できるアプローチを取り入れることから始める必要があります。

弊社は最近のブログで、「トレードオフの罠」や「ウォールドガーデンにおけるビデオ広告のパフォーマンスを向上させる方法」について議論してきました。本ブログシリーズの締めくくりとして、今回はキャンペーン計測に焦点を当て、これらの環境において成功へと導く「ソーシャル検証フレームワーク」をご紹介します。

このフレームワークの核となる原則として、「透明性の確立」、「公平なアプローチの実践」、「マーケティング成果の検証」を取り入れることで、ブランドはメッセージを強化し、オーディエンスとのエンゲージメントを深め、さらにはキャンペーン効果を最大化することができます。

ネイティブでの広告指標と第三者の広告指標はどのように補完し合うのか？

ネイティブ広告指標（プラットフォーム独自の広告指標）は、データが豊富で、個々のプラットフォーム専用に作られ、統合されているため、広告の成果を確認するのにとても便利です。 しかし、閉鎖されたプラットフォーム環境だけでのアトリビューション分析には注意点があります。各プラットフォームは、それぞれ異なる指標で成果を測定しており、プラットフォームを横断してパフォーマンスを正確に測り、比較することは非常に困難な場合があります。

それぞれのウォールドガーデンは独自のアルゴリズムと指標を使用しているため、キャンペーンの全体的なインパクトを把握しようとすると、全体像が複雑になりがちです。複数のウォールドガーデンを横断してパフォーマンスを比較することは、各指標がそれぞれのプラットフォーム独自の基準を反映しているため、さらに大きな課題となっています。

これらの分断されたエコシステム間の壁を取り払い、独立した第三者を通じて指標を検証することは、公平性と透明性を大幅に向上させます。第三者の計測・検証ツールは、すべてのプラットフォームとメディアバイイングにわたってパフォーマンスを評価するための一貫した評価基準を提供し、マーケターが個々のプラットフォームのネイティブ広告指標では難しかった全体象を把握することを可能にします。

ソーシャル検証フレームワーク：透明性の確立、公平なアプローチの実践、そしてキャンペーン成果の検証

第三者計測ツールがプラットフォーム固有の指標をいかに補完できるかを見てきましが、次に「ソーシャル検証フレームワーク」について詳しく見ていきましょう。

このフレームワークは、単に成功を後押しするだけのものではありません。アカウンタビリティ（説明責任）を確立し、以下の3つの核となる原則 – 透明性の確保、公平なアプローチの実践、そしてキャンペーン成果の検証 – を重視することで、ソーシャルキャンペーンをより効果向上に焦点を当てています。これらの原則を念頭に置くことで、マーケターはマーケティング戦略について、より多くの情報に基づいた賢明な選択をすることができます。

透明性の確立

優れたツールは、広告のメディア品質の指標とビジネスの成果を結びつけ、意思決定プロセスを自動化し、広告インプレッション全体における、ファーストパーティデータとサードパーティデータの両方に対し、明確な可視性を提供します。

公平なアプローチの実践

キャンペーンについて信頼できる分析データを得るために、独立したプラットフォームに依しない第三者ソリューションにより、詳細なインサイトとレポートによってキャンペーンの成果を客観的に評価できます。

キャンペーン成果の検証

信頼できる唯一の客観的情報源（a unified source of truth）を確立するために、マーケターは様々なプラットフォームの広告パフォーマンスを、横断的に、かつ公平な手法で測定する必要があります。そうすることで、キャンペーンパフォーマンスの包括的な概要を把握し、ブランドはキャンペーンの成果を検証し、ウォールドガーデンへの投資に関して客観的なデータに基づいた的確な意思決定を下すことができます。

第三者の計測・検証ツールを選択する際には、このフレームワークに基づいているかどうかが重要になります。

DoubleVerify（DV）では、検証と最適化の機能を一つに統合したソリューション「DV Authentic AdVantage™」を提供開始しました。このソリューションは、ウォールドガーデン特有の課題に対応するために、ブランド価値を守りながら広告パフォーマンスとコスト効率を高められるようデザインされています。

ウォールドガーデン間の測定ギャップを埋める

ソーシャルキャンペーンのパフォーマンスを理解するためには、ウォールドガーデン間の測定ギャップを埋めることが極めて重要です。ソーシャル検証フレームワークに従うことで、マーケターはい、クロスプラットフォーム環境において、情報に基づいた意思決定を行い、戦略を強化することができます。

DVは、すべてのインプレッションに対し、比類のない独立した第三者によるメディア品質とパフォーマンスの検証ソリューションを提供しています。グローバルキャンペーンに合わせて拡張できるように設計された高い透明性により、ブランドはウォールドガーデンへのメディア投資において、データに基づいた的確なアクションを取り、信頼を構築することが可能です。

DV Authentic AdVantage™が、ウォールドガーデン内でのキャンペーン最適化にどのように貢献できるか、ぜひDV営業担当までお問い合わせください。