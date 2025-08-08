DV 2025 Q2 クオリティ & アテンション ベンチマーク レポート

デジタル広告のトレンドは常に変化しています。広告主、広告代理店、パブリッシャーは、自分たちが業界内でどのような位置にいるのかを知ることで、メリットを得ることができます。
DVは信頼できる測定プロバイダーとして、毎年何兆ものメディアトランザクションをモニタリングし、インターネットをより強固にし、より安全かつ安心なものにするために貢献しています。DVのQuarterly Benchmark Reportは、四半期ごとに主要指標のデータを提供し、パフォーマンスとメディアクオリティを最適化する方法をよりよく理解できるようサポートします。
このレポートでは、以下について明らかにしています：
- ビューアビリティ、フラウド、ブランドスータビリティ（適合性）、その他のメディアクオリティのトレンドが前年比でどのように変化しているか
- 主要な広告エクスポージャー（露出）およびエンゲージメント指標を対象とするグローバルなアテンションベンチマーク
- メディアの品質とパフォーマンスのベンチマークが地域によってどのように異なるか
Ready to Get Started?
Request a demo
Get in Touch and Request a Demo.
Blog Jul 30, 2025