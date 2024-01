A Global EssenceMediacom Advertiser Efficiently Leveraged DV Video Filtering to Further Improve Media Quality

Since the beginning of 2022, EssenceMediacom (GroupM/WPP) has used DV’s Authentic Brand Suitability (ABS) for one of its global advertisers to deliver its video ads to high quality digital environments. However, the agency and its client wanted to further improve their video campaign performance and decided to leverage DV Video Filtering. Download our case study to learn how DV Video Filtering, a MRC-accredited and industry-first solution, dramatically decreased the campaign’s violation rate, improving overall media quality.

Depuis 2022, EssenceMediacom (GroupM/WPP) utilise les solutions de protection et d’optimisation DoubleVerify Authentic Brand Suitability (ABS) pour l’un de ses annonceurs mondiaux permettant ainsi de diffuser ses publicités vidéo dans des environnements digitaux de haute qualité. Cependant, l’agence et son client souhaitaient améliorer encore plus les performances de leur campagne vidéo et on choisit d’activer le DV Video Filtering. Téléchargez notre étude de cas pour découvrir comment le DV Video Filtering, une solution accréditée par le Media Rating Council et unique sur le marché, a considérablement amélioré la qualité média des prises de parole de cet annonceur.