Como os anunciantes podem aproveitar as oportunidades durante os Jogos Olímpicos de verão de 2024

O conteúdo digital é complexo e cheio de nuances. Assim sendo, como os anunciantes podem enfrentar os desafios e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades associadas ao maior evento esportivo do mundo em 2024?

Se há algo que aprendemos nos últimos cinco anos, é sobre o quão rápido o ecossistema da publicidade digital pode mudar. E é por isso que, à medida que se aproximam os jogos olímpicos de verão, os profissionais de marketing precisam estar atentos às últimas tendências relacionadas a este evento, além de obter respostas para questões importantes como:

O conteúdo olímpico envolve esportes e atletas?

Qual o papel das diferenças culturais?

As tendências de conteúdo mudam com o tempo?

Os insights sobre esses tópicos podem ajudar os profissionais de marketing a navegar pelo conteúdo olímpico e aproveitar ao máximo sua estratégia de publicidade digital. Para responder a essas perguntas, DV se aprofundou no conteúdo relacionado aos próximos Jogos Olímpicos de 2024.

Todos os dias, a DV processa uma enorme quantidade de dados, só em 2023 medimos 7 trilhões de transações de mídia. Para trazer dados específicos sobre os Jogos Olímpicos aos anunciantes, os especialistas em dados da DV analizaram o conteúdo relacionado aos Jogos Olímpicos nos idiomas francês e inglês em dois momentos (cobrindo as tendências de 2023 e 2024) usando o Universal Content Intelligence — tecnologia da DV para classificação de conteúdo baseada em IA.

A seguir, analisamos em detalhes os aspectos cruciais da publicidade digital em torno dos Jogos Olímpicos que permitem que as marcas tenham sucesso no cenário global. Desde a compreensão da importância do consumo de conteúdo on-line relacionado aos Jogos Olímpicos até a identificação das principais tendências e implementação das melhores práticas, nossos insights podem ajudar a aumentar o reconhecimento da marca, maximizar o impacto e o alcance de suas campanhas, enquanto mantêm a segurança da marca.

Aproveite a leitura deste conteúdo e entre em contato conosco para obter recursos adicionais.

A poderosa influência que os esportes têm no consumo de conteúdo digital

As pessoas assistem a esportes através das telas há décadas, mas a forma como os fãs acessam o conteúdo esportivo está mudando rapidamente à medida que migram para plataformas digitais. Há dois anos, quase 40% dos fãs de esportes ao redor do mundo com idades entre os 25 e os 34 anos utilizavam plataformas de streaming para acessar e assistir a conteúdos esportivos exclusivos. A Copa do Mundo do Catar de 2022 foi a mais transmitida na história dos EUA, com a final entre França e Argentina obtendo 1,3 milhão de transmissões na Fox (aumento de 158% em relação a 2018) e 2,96 milhões de transmissões na Telemundo (aumento de 2.156% em relação a 2018).

As redes sociais também desempenham um papel cada vez mais importante na forma como os espectadores consomem conteúdo esportivo. Segundo a Statista, quase 70% dos fãs de esporte da Geração Z e Millennials em todo o mundo preferem acompanhar esportes usando as redes sociais. Um exemplo é a famosa jogada na qual o Dallas Mavericks pontuou com uma ponte-aérea após uma roubada de bola na temporada 2023/24 da NBA, a qual se tornou o lance mais visto nas plataformas sociais e de mídia digital de basquete, com 250 milhões de visualizações.

Alem disso, com a disseminação dos esportes femininos – 84% dos fãs de esportes ao redor do mundo estão interessados em esportes femininos – se observou uma evolução significativa na demografia do público nos últimos anos, criando uma audiência mais inclusiva e diversificada entre as fãs de esportes. Na verdade, dois terços de toda a população mundial está interessada em pelo menos um esporte feminino.

Não é surpresa, portanto, que a publicidade esportiva seja uma das melhores estratégias para promoção de marca, especialmente durante grandes eventos como os Jogos Olímpicos de Verão. Os anunciantes podem aproveitar o amadurecimento da audiência digital dos Jogos Olímpicos, analisando as tendências de consumo de conteúdo e usando esse conhecimento para criar campanhas publicitárias digitais envolventes que repercutam em seu diversificado público on-line.

Por que o consumo de conteúdo on-line durante os Jogos Olímpicos é importante para os profissionais de marketing

Os Jogos Olímpicos de Paris de 2024 atrairão audiências digitais únicas de todo o mundo. A publicidade durante as Jogos Olímpicos permite que os profissionais de marketing tenham acesso e engajamento incomparáveis, com bilhões de espectadores sintonizados em todo o mundo para testemunhar o maior símbolo da conquista atlética. De acordo com dados do Comitê Olímpico Internacional (COI), os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio registaram 28 bilhões de visualizações de vídeo nas plataformas digitais dos parceiros de transmissão dos jogos, o que representou um aumento de 139% em relação aos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio.

Em muitos mercados ao redor do mundo, como o Reino Unido e a França, o tempo gasto com meios digitais (em comparação com meios tradicionais) ultrapassou 50 por cento em 2023. E nos EUA, as pessoas agora passam mais de oito horas em dispositivos digitais, em comparação com as aproximadamente quatro horas e meia que passam em mídias tradicionais. As Jogos Olímpicos de Paris de 2024, portanto, representam uma rara oportunidade para as marcas aproveitarem a dinâmica do conteúdo olímpico on-line.

O desafio de captar a atenção do consumidor em um mercado publicitário competitivo

Os Jogos Olímpicos são inegavelmente um ímã de atenção e permitem que os anunciantes aumentem o reconhecimento da marca em grande escala e se conectem com um público altamente engajado. O desafio da publicidade olímpica, porém, é a intensa competição pela atenção do usuário. Com tantas marcas buscando visibilidade, acessar e fazer conexões significativas com seu público requer planejamento e execução estratégica de campanha.

Descobrindo as tendências de conteúdo olímpico de 2024: três principais observações

A análise da DV, baseada em IA, sobre as tendências de mercado em torno dos Jogos Olímpicos revelou insights pioneiros no mercado sobre o consumo de conteúdo on-line que pode ajudá-lo a alcançar seu público-alvo. Nossa análise de dados resultou em três observações principais, que descrevemos abaixo.

Observação n.º 1: os temas dos conteúdos não se limitam aos esportes

Os atletas desempenham um papel fundamental na publicidade olímpica. Suas histórias e conquistas inspiradoras personificam o espírito de competição, perseverança e triunfo, sendo este um veículo poderoso para mensagens da marca, por repercutirem profundamente nos espectadores. Contudo, nem todo o conteúdo olímpico se limita aos esportes. Na verdade, a nossa análise concluiu que o conteúdo olímpico cobre uma ampla variedade de temas e tópicos.

De acordo com dados da DV, por exemplo, entre 14 e 19 por cento do conteúdo olímpico incluía menções a negócios, viagens e alimentação. E aproximadamente um quinto do conteúdo olímpico incluía menções a celebridades.

Conclusão: o conteúdo olímpico não se limita aos esportes; na verdade, ele representa um amplo espectro de tópicos que podem ser mais significativos para sua marca explorar.

Observação n.º 2: As nuances culturais são importantes

As diferenças culturais moldam a forma como o público global retrata, celebra e compreende os grandes eventos. Os profissionais de marketing devem navegar pelas nuances culturais para garantir que o conteúdo repercuta em diversos espectadores, respeitando tradições, valores e características de diversas regiões.

A análise da DV do conteúdo olímpico nos idiomas inglês e francês reforça o papel significativo que as diferenças culturais desempenham. Por exemplo, enquanto o conteúdo olímpico em francês era mais fortemente caracterizado pela política e pela sociedade, o conteúdo olímpico em inglês apresentava uma cobertura relacionada com a família, os filhos e a amizade. Como país anfitrião, não é surpreendente que o conteúdo olímpico em francês inclua quatro vezes mais conteúdo político em comparação com o conteúdo em inglês.

Conclusão: as nuances culturais desempenham um papel importante no conteúdo olímpico; conhecer e compreender o que é mais relevante para o seu público é fundamental.

Observação n.º 3: o consumo de conteúdo é dinâmico

O consumo de conteúdo passa por uma mudança dinâmica conforme as Jogos Olímpicos se aproximam e a publicidade olímpica reflete essas mudanças. Com diferenças no comportamento do consumidor, incluindo aquelas influenciadas por valores sociais, avanços tecnológicos e eventos atuais, o conteúdo olímpico não é estático e sim dinâmico.

Ao avaliar as tendências de dois períodos, a DV descobriu que houve uma mudança nos principais esportes mencionados. Para o conteúdo olímpico em inglês, os cinco principais esportes discutidos em 2023 mudaram em relação ao ano de 2024, com a ginástica saltando para os cinco primeiros em 2024, conforme mostra a tabela abaixo. Isso pode estar relacionado à Copa de Inverno de Ginástica dos EUA, em fevereiro de 2024, gerando conversas sobre como os EUA estariam entre as melhores equipes de ginástica para os Jogos Olímpicos de Paris.

Conclusão: o consumo de conteúdo olímpico nunca é estático; as marcas devem ter uma estratégia on-line ágil e responsiva antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos de 2024.

Principais conclusões para anunciantes olímpicos

Para conseguir capitalizar o momento olímpico on-line, as marcas devem considerar estes insights em conjunto com sua própria estratégia de campanha olímpica, bem como seus valores únicos de marca. Temas relacionados à política podem ser mais sensíveis para algumas marcas, enquanto outras permanecem focadas em garantir amplo alcance.

Embora não exista uma estratégia única que de maneira geral se adapte a todos os anunciantes, as marcas podem criar estratégias diferenciadas alinhadas com os objetivos da campanha olímpica e com as sensibilidades da marca para alcançar proteção e desempenho on-line. Para fazer isso, você pode:

Entender como o consumo de conteúdo se alinha à sua estratégia olímpica.

Considerar como as diferenças culturais influenciam a sua estratégia olímpica.

Considerar ser ágil e responsivo às tendências em evolução como parte de sua estratégia olímpica.

Publicidade durante os Jogos Olímpicos de 2024: as 4 melhores práticas da DV

Os anunciantes podem deixar uma impressão duradoura nos espectadores ao aprender a navegar pelo conteúdo on-line dos Jogos Olímpicos de 2024. Identificamos quatro práticas recomendadas que podem dar suporte a campanhas publicitárias de sucesso durante este evento global. Estar em sintonia com a evolução dos insights do consumidor, salvaguardar a reputação da marca, encontrar o conteúdo que é mais importante para sua marca e testar seus resultados ajudará você a desenvolver estratégias de campanha para as Jogos Olímpicos de 2024 com confiança.

Acompanhe os insights sobre o comportamento do consumidor. Você pode obter uma compreensão profunda dos padrões de consumo de conteúdo do consumidor explorando as tendências em torno dos Jogos Olímpicos e encontrando conteúdo relevante para o seu público.

Proteja a reputação da sua marca. É sempre importante equilibrar proteção e escala. Identifique quaisquer sensibilidades que sua marca possa ter e ajuste as configurações de brand suitability para garantir que estejam alinhadas com o conteúdo dos Jogos Olímpicos de 2024. Um dos guias 2024 da DV cobre soluções de brand safety e suitability para um ciclo de notícias em constante evolução.

Otimize a ativação da campanha. Você pode otimizar a ativação de sua campanha encontrando o conteúdo que é mais relevante para sua marca. Considerando suas estratégias de mídia existentes, encontre maneiras de aproveitar os insights do consumidor para aproveitar o melhor conteúdo olímpico para os objetivos de sua campanha. DV tem recursos que te ajudam a aprender mais sobre publicidade contextual (contextual advertising) e otimização para vários KPIs com lances algorítmicos baseados em IA.

Teste, aprenda e otimize. Mantenha uma mentalidade contínua de testes, aprendizado e otimização em suas campanhas antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos de 2024. Você pode aprender mais sobre as soluções de desempenho da DV lendo sobre DV Authentic Attention®.

Obtenha mais informações como estas sobre os Jogos Olímpicos de 2024

Está interessado em aprender mais sobre os insights olímpicos? Entre em contato para obter recursos adicionais ou para falar com um especialista da DV hoje mesmo.