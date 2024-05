Comment les annonceurs français peuvent-ils maximiser leur prise de parole pendant les Jeux Olympiques d’été?

Les contenus digitaux sont prolifiques et diversifiés. Comment les annonceurs français peuvent-ils saisir les opportunités et relever les défis associés au plus grand événement sportif international – les Jeux olympiques et paralympiques d’été de Paris en 2024?

S’il est une chose que nous avons apprise au cours des cinq dernières années, c’est la rapidité avec laquelle l’écosystème de la publicité numérique peut évoluer. C’est pourquoi, à l’approche des Jeux olympiques d’été de 2024, les experts du marketing doivent se tenir informés des dernières tendances olympiques et obtenir des réponses à des questions clés telles que :

Les contenus autour des Jeux concernent-ils principalement les sports et les athlètes?

Les différences culturelles jouent-elles un rôle sur la nature des contenus?

Les tendances en matière de contenus évoluent-elles à l’approche de l’événement?

Ces questions peuvent les guider pour tirer le meilleur parti de leur stratégie de publicités digitales. Pour apporter un éclairage à ces questions, DV a analysé les contenus des prochains Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Chaque jour, DV collecte et analyse une gigantesque quantité de données. Rien qu’en 2023, nous avons mesuré 7 trillions de transactions médias. Pour partager avec les annonceurs des données spécifiques, les experts de DV ont analysé les contenus liés aux Jeux olympiques en français et en anglais à deux moments différents (en 2023 et 2024) en utilisant l’Universal Content Intelligence de DV – notre technologie de classification des contenus alimentée par l’IA.

Dans le but de fournir un éclairage unique sur la consommation des contenus, fondé sur des données en langue française, nous analysons les tendances afin de permettre aux marques de maximiser leur prise de parole. Qu’il s’agisse de comprendre l’importance de la consommation des contenus olympique en ligne, d’identifier les principales tendances ou de mettre en œuvre les meilleures pratiques, nos informations permettent d’améliorer la notoriété des marques, de maximiser l’impact et la portée de vos campagnes, tout en préservant leurs sécurités.

Lisez la suite pour en savoir plus et contactez-nous directement pour obtenir des informations complémentaires.

La puissante influence du sport sur la consommation de contenus numériques

Le sport a toujours rassemblé de nombreuses audiences depuis des décennies, mais la façon dont les fans accèdent aux contenus sportifs évolue rapidement à mesure qu’ils favorisent les plateformes numériques. Il y a encore deux ans, près de 40 % des amateurs de sport âgés de 25 à 34 ans utilisaient des plateformes de streaming pour regarder et accéder à des contenus sportifs exclusifs. La finale épique, à laquelle a participé la superstar française Kylian Mbappé, a été l’un des événements sportifs les plus spectaculaires de tous les temps, générant des volumes de trafic internet sans précédent dans le monde entier pour une finale.

Les médias sociaux jouent également un rôle de plus en plus important dans la manière dont les téléspectateurs consomment les contenus sportifs. Selon Statista, près de 70 % des fans de la génération Z et des millennials préfèrent suivre le sport sur les réseaux sociaux.

De plus, avec l’augmentation de l’audience des sports féminins – 84 % des fans de sport dans le monde s’intéressent désormais aux sports féminins – les audiences sportives ont également connu une évolution significative au cours des dernières années. Cela crée une audience plus inclusive et plus diversifiée.

Pourquoi la consommation des contenus en ligne pendant les Jeux olympiques est-elle importante pour les experts marketing?

Les Jeux olympiques de Paris 2024 attireront des audiences numériques uniques dans le monde entier. La publicité pendant les Jeux olympiques permet aux annonceurs d’accéder à une portée et à un engagement inégalé, avec des milliards de téléspectateurs dans le monde entier rassemblés pour assister à cet événement universel.

Selon les données communiquées par le Comité international olympique (CIO), les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo ont enregistré 28 milliards de vidéos vues sur les plateformes numériques des partenaires de diffusion olympique. Il s’agit d’une augmentation de 139 % par rapport aux Jeux olympiques de 2016 à Rio.

Sur de nombreux marchés dans le monde, y compris en France, le temps passé sur les médias numériques (par rapport aux médias traditionnels) dépassera 50 % en 2023. Les Jeux olympiques de Paris 2024 représentent donc une opportunité rare pour les marques de profiter de l’élan des contenus olympiques en ligne.

Le défi pour capter l’attention des consommateurs dans un marché publicitaire concurrentiel

Les Jeux olympiques attirent indéniablement l’attention et permettent aux annonceurs de renforcer la notoriété de leurs marques à grande échelle et d’entrer en contact avec un public très engagé. Le défi de la publicité olympique réside toutefois dans la concurrence intense pour attirer l’attention des utilisateurs. Avec autant de marques en quête de visibilité, l’émergence et l’engagement avec les internautes nécessitent d’avoir une stratégie robuste: tant en ce qui concerne la planification que de l’exécution. Une planification et une exécution stratégique de la campagne.

Découvrir les tendances des contenus des Jeux olympiques de 2024 : les 3 principales observations

L’analyse par DV des tendances du marché autour des Jeux olympiques, alimentée par l’IA, a révélé des informations inédites sur la consommation de contenus en ligne. Nos données basées sur les contenus olympiques français ont permis de dégager trois observations clés, que nous présentons ci-dessous.

Observation n° 1 : les thèmes des contenus ne se limitent pas au sport

Les athlètes jouent un rôle essentiel dans la publicité olympique. Leurs histoires et leurs exploits inspirants incarnent l’esprit de compétition, la persévérance et le triomphe. Il s’agit d’un vecteur puissant pour les messages de marque, car il trouve un écho profond auprès des téléspectateurs. Cependant, les contenus olympiques ne se limitent pas aux sports. En fait, notre analyse a révélé que les contenus olympiques couvrent une grande variété de thèmes et de sujets.

Selon nos données, les contenus olympiques français couvrent des thèmes tels que les faits de société, la politique et le shopping. En outre, nous avons constaté que jusqu’à 17 % des contenus olympiques mentionnent des voyages.

Principaux enseignements : Les contenus olympiques ne se limitent pas aux sports ; ils représentent un large éventail de sujets qui peuvent être plus ou moins pertinents, en fonction de la stratégie spécifique de chacune des marques lors des Jeux olympiques.

Observation n° 2 : les nuances culturelles sont importantes

Les différences culturelles façonnent la manière dont les publics de chaque pays définissent et célèbrent les grands événements. Les experts du marketing doivent tenir compte des nuances culturelles pour s’assurer que les contenus trouvent un écho auprès des différentes audiences, tout en respectant les traditions, les valeurs et les sensibilités dans les différentes régions.

L’analyse par DV des contenus olympiques en anglais et en français confirme le rôle important joué par les différences culturelles. Par exemple, alors que les contenus olympiques en français abordent des faits de politique et de société, les contenus olympiques en anglais couvrent davantage les sujets liés à la famille, aux enfants et à l’amitié. En tant que pays hôte, l’économie des Jeux olympiques fait l’objet d’une attention particulière en France, et il n’est pas surprenant que les contenus comprennent quatre fois plus de mentions de faits politiques que les contenus en anglais.

Principaux enseignements : Les nuances culturelles jouent un rôle important dans les contenus olympiques ; il est essentiel de connaître et de comprendre ce qui compte le plus pour votre public.

Observation n° 3 : la consommation des contenus est dynamique

Autour des Jeux olympiques et pendant la période qui les précède, la consommation des contenus évolue de manière dynamique. Les différences de comportement des consommateurs, notamment celles influencées par les valeurs sociétales, les avancées technologiques et les événements actuels, font que les contenus autour des Jeux ne sont pas statiques.

En évaluant les tendances sur deux périodes, DV a constaté un changement dans les sports les plus cités. Pour les contenus olympiques en français, les trois premiers sports mentionnés en 2023 ont changé en 2024, le handball faisant son entrée dans le top 3 des sports. Cela peut être attribué au fait que l’équipe de France de handball a remporté le Championnat d’Europe en janvier 2024 (source).

Autre exemple qui illustre l’évolution des thématiques : les thématiques liées au développement durable, telles que la biodiversité et le transport durable, ont gagné du terrain dans les contenus des Jeux olympiques français, à mesure que l’on se rapproche des Jeux. Pour mentionner une tendance de croissance spécifique : le « transport durable » a augmenté de 3 fois en volume, si l’on compare les contenus des Jeux olympiques français de 2024 à ceux de 2023.

À retenir : la consommation des contenus olympiques n’est jamais statique – elle est dynamique ; les marques doivent avoir une stratégie en ligne agile et réactive avant, pendant et après les Jeux olympiques de 2024.

Principaux enseignements pour les annonceurs olympiques

Pour réussir à tirer parti de l’élan olympique en ligne, les marques doivent tenir compte de ces informations en même temps que de leur propre stratégie de campagne et de leurs valeurs de marque.

Bien qu’il n’existe pas de stratégie unique adaptée à tous les annonceurs sur le plan mondial, les marques peuvent créer des stratégies nuancées alignées sur les objectifs de leur campagne olympique et les sensibilités de leur marque afin d’obtenir une protection et des performances en ligne. Pour ce faire, vous pouvez

Comprendre comment la consommation des contenus s’aligne sur votre stratégie olympique.

Réfléchir à la manière dont les différences culturelles influencent votre stratégie olympique.

Réfléchir à la manière d’être agile et réactif face à l’évolution des tendances dans le cadre de votre stratégie olympique.

Publicité pour les Jeux olympiques de 2024 : Les 4 bonnes pratiques de DV

Les annonceurs français peuvent laisser une impression positive sur les spectateurs en apprenant à naviguer dans les contenus des Jeux olympiques de 2024 en ligne. Nous avons identifié quatre bonnes pratiques qui contribuent à la réussite des campagnes publicitaires lors de cet événement mondial. Rester à l’écoute des consommateurs, préserver la réputation de la marque, trouver les contenus qui comptent le plus pour votre marque et tester vos résultats vous aidera à développer des stratégies de campagne pour les Jeux olympiques de 2024 en toute confiance.

Suivre l’évolution des comportements des consommateurs. Vous pouvez acquérir une connaissance approfondie des habitudes de consommation des contenus des consommateurs en explorant les tendances autour des Jeux olympiques et en identifiant des contenus pertinents pour votre public.

Protéger la réputation de votre marque. Il est toujours important de trouver un équilibre entre la protection et la portée. Identifiez les nuances importantes pour vos marques et ajustez vos paramètres de tolérance face au risque de certains contenus pour vous assurer qu’ils sont alignés sur vos prises de paroles pour les Jeux olympiques de 2024. L’un des guides que nous avons publié en 2024 couvre la brand safety et les solutions pour naviguer dans des contextes en perpétuelle mutation.

Optimiser les performances de votre campagne. Vous pouvez optimiser les performances de votre campagne en identifiant les contenus qui comptent le plus pour votre marque. DV dispose de ressources pour vous aider à en savoir plus sur la publicité contextuelle et sur l’optimisation de plusieurs indicateurs de performance clés grâce aux enchères algorithmiques pilotées par l’IA.

Tester, apprendre et optimiser. Maintenez un état d’esprit de test, d’apprentissage et d’optimisation continu dans vos campagnes avant, pendant et après les Jeux olympiques de 2024. Vous pouvez en savoir plus sur les solutions de performance de DV en lisant DV Authentic Attention®.

Obtenez plus d’informations sur cette étude

Vous souhaitez recevoir plus de détails sur cette étude. Contactez-nous dès aujourd’hui, un expert DV reviendra vers vous dans les meilleurs délais