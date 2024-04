Amnet France and DoubleVerify Empower Technology Brand to Unlock French CTV Brand Suitability and Viewability Insights

Amnet France wanted to evaluate the quality of CTV inventory and optimize their media strategy in the CTV environment for one of their clients, a technology brand. DV recommended that the client use DV Video Complete®, which helped Amnet France’s client to protect, monitor and optimize its video campaigns against fraud, brand safety and suitability, viewability and geographical relevance concerns. In addition, with DV’s Fully On-Screen (FOS) solution, Amnet France addressed the viewability industry challenges in CTV. Download our case study to learn how the brand’s campaign exceeded all CTV benchmarks with an Authentic Rate of 99 percent and delivered strong viewability results with a FOS completion rate at 95 percent.

Amnet France souhaitait mesurer la qualité de la diffusion média en CTV, pour optimiser au mieux la stratégie d’achat média de l’un de ses clients du secteur de la technologie sur cet environnement émergent. Grâce à la solution de DoubleVerify, Amnet France a rempli un double objectif : mesurer la qualité de sa diffusion média sur l’ensemble des inventaires vidéos (en CTV, Mobile, Desktop) et optimiser la visibilité en CTV. En adoptant la solution “DV Video Complete”, Amnet France a pu obtenir une mesure, une protection complète et efficace autour de la Fraude, de la Visibilité, de la Brand safety / Suitability et de la zone géographique. Ajouté à cela, avec la solution Fully On-Screen (FOS) de DV, Amnet France a également relever le défi de la mesure de la visibilité en CTV. Télécharger l’étude complète pour mieux comprendre comment cet annonceur a obtenu des performances CTV bien au-dessus des benchmarks avec notamment un taux d’impressions « Authentic Ad » de 99% et un taux de visibilité « Fully On Screen » de 95%.